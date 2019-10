Hekwerk op populaire ponton moet schepen veiliger laten aanmeren ADA

21 oktober 2019

11u27 0 Antwerpen Het ponton aan het Steenplein krijgt hekwerk om de aanlegplaatsen voor onder andere het veer en de Waterbus vrij te houden. Heel wat mensen vertoeven graag aan de rand van het ponton bij de Schelde maar dat is gevaarlijk wanneer een schip wil aanmeren.

Het ponton aan het Steenplein is erg in trek bij Antwerpenaars om er gezellig aan de Schelde te vertoeven. Zeker tijdens warme zomeravonden zitten mensen graag aan de rand van het ponton. Maar die zone is eigenlijk verboden terrein want schepen als de Waterbus moeten er aanmeren. Dat stuk wordt aangeduid met een arcering en borden maar slechts weinigen houden er rekening mee.

Daarom plaatst de stad er nu hekwerk om de zone vrij te houden. Het hekwerk kan ter hoogte van de aanmeerlocaties open worden geschoven zodat passagiers gemakkelijk kunnen op- en afstappen. In een latere fase zal ook bijkomende verlichting worden geplaatst. De werken starten maandag aan de kant van het veer Sint-Anna en schuiven zo op tot aan de kant van de Waterbus.De werfzone zal afgebakend worden met werfhekken en zal steeds een deel van de gearceerde zone innemen. De rest van het ponton blijft toegankelijk.

De Waterbus en het veer Sint-Anna blijven gewoon varen. De Waterbus kan op 3 locaties aanmeren aan het ponton. Tijdens de werkzaamheden zullen steeds 2 van de 3 locaties beschikbaar zijn. De werken zullen zodanig worden georganiseerd dat passagiers geen hinder ondervinden tijdens het op- en afstappen.