Heisa op de Sinksenfoor: “U heeft gewonnen... een namaak-koptelefoon” Economische Inspectie kijkt in de prijzenkast Patrick Lefelon

11 juni 2019

19u38 14 Antwerpen Een bezoekster van de Sinksenfoor heeft ongewild een rel op sociale media ontketend. Zij deed haar beklag over een ‘namaak-koptelefoon’ die zij aan een schietkraam had gewonnen. De Economische Inspectie is alert: “Bij een leverancier van prijzen hebben wij in maart 120.000 namaakspullen, waaronder veel hoofdtelefoons, in beslag genomen.”

De Antwerpse dame had zo’n mooie foto op haar Facebook-pagina gezet. Voor het schietkraam pronkte zij met een net gewonnen hoofdtelefoon. “Ik had voor tien euro kogeltjes gekocht. Gewoon voor de lol eens schieten. Ik raak toch zelden iets. Maar nu was het bij het tweede schot al prijs. Ik raakte de ring en die viel mooi rond de hals van de fles. De foorkraamster overhandigde mij de koptelefoon en ik ging er meteen mee op de foto. Voor het schietkraam!”

Natuurlijk had zij niet verwacht om een echte “Dr. Dre” in handen te krijgen. Zo’n koptelefoon kost twee- tot driehonderd euro.

De kermisgangster: “Toen ik de koptelefoon uitpakte, bleek het een dummy exemplaar te zijn. De batterijen bleven niet zitten, er was geen aan/uit-schakelaar , de juiste kabel ontbrak en er was nergens een referentienummer te vinden. Ik vond het nogal grof dat ik met een waardeloze prul was blijgemaakt. Ik demonstreerde de mankementen in een filmpje op Facebook en kondigde aan dat ik bij de politie klacht wilde indienen wegens oplichting."

Dat zorgde onmiddellijk voor heel wat reacties bij andere kermisgangers. De ene gaf haar groot gelijk - namaak moet bestraft worden - , een andere vond haar naiëf. De Antwerpse schrok van alle heisa en haalde maandag haar post offline. Daarom reageert zij nu ook anoniem.

UItbaatster Nadine Van den Houten van het bewuste schietkraam was zich van geen kwaad bewust: “Ik heb die klachten gezien op Facebook maar ik ben zelf slachtoffer. Die prijzen had ik aangekocht in Frankrijk. Natuurlijk controleer ik niet elke doos. Die koptelefoon was het laatste exemplaar dat ik had. Als die dame graag een ander exemplaar heeft, mag zij altijd komen ruilen.”

Volgens Nadine die al veertig jaar op de kermis staat, heeft zij nooit eerder klachten over prijzen gekregen.

“120.000 stuks in beslag genomen”

De FOD Economie controleert regelmatig op kermissen. Woordvoerster Chantal De Pauw: “Onze focus ligt op de leveranciers van de foorkramers. Zo hebben we begin maart nog een invoerder gecontroleerd waar we meer dan 120.000 stuks namaakgoederen in beslag hebben genomen waaronder hoofdtelefoons van JBL en Beats van dr. Dré. Het aandeel namaaktproducten in de kramen van foorkramers is sterk teruggedrongen dankzij onze controles.”

Een leverancier of foorkramer die betrapt wordt op namaakproducten riskeert gevangenisstraffen van 1 tot 5 jaar en geldboetes die tot 100.000 euro of meer kunnen oplopen.

Een kermisganger die denkt met een namaakproduct te maken te hebben, kan een klacht indienen bij de politie of online bij de Economische Inspectie op meldpunt.belgië.be

Tot slot mengde ook Vincent Delforge, woordvoerder van de foorkramers op de Sinksenfoor, zich in het debat. Hij vond dat de klaagster te veel veralgemeende. “Op sociale media klonk het alsof foorkramers onder de radar van de Economische Inspectie zouden blijven. Sinds de wet op de ambulante handel van 2005 worden foorkramers even vaak, en misschien zelfs vaker, dan andere handelaars gecontroleerd. Je kan nooit uitsluiten dat een foorkramer een namaakartikel weggeeft. Maar dat is uitzonderlijk. Dat geeft je niet het recht om alle andere foorkramers ook zwart te maken.”