Heibel rond nieuw Antwerps politiekantoor: ontwikkelaar zet samenwerking met aannemer stop Project dreigt grote vertraging op te lopen, mogelijk tot eind 2021 BJS

07 juni 2019

14u50 6 Antwerpen De ontwikkelaar van het nieuwe politiekantoor op Post X in Berchem zet de samenwerking met de aannemer stop. En zo dreigt het project grote vertraging op te lopen, mogelijk tot eind 2021. Het Antwerpse stadsbestuur hoopt nog steeds dat alles tijdig afgerond geraakt.

De realisatie van het nieuwe politiekantoor, dat in november 2017 aan ontwikkelaar Iret Development werd toegekend, zou sowieso een huzarenstukje worden: het complex van twee torens van negen verdiepingen met een lager middenstuk moest in amper 29 maanden tijd opgeleverd worden. Zo konden 2.200 Antwerpse politiemensen er in 2020 intrekken.

Vorige week raakte bekend dat de bouw van het kantoor vertraging heeft opgelopen. Een geschil tussen de Iret Development en aannemer Besix over de verantwoordelijkheid op de werf en technische toepassingen zou aan de basis liggen.

Het conflict tussen de twee partijen dreigt nu helemaal te escaleren. De krant L’Echo berichtte vrijdag dat ontwikkelaar Iret Development de samenwerking met Besix stopzet. Een ingrijpende beslissing, want de twee firma’s hadden een partnerschap voor 25 jaar getekend, voor de bouw en het onderhoud van het toekomstige hoofdkantoor van de Antwerpse lokale politie.

300 aangetekende brieven

Iret Development vindt dat het door Besix wordt ‘gegijzeld’. “Elke poging van ons om oplossingen te vinden voor de voortdurende professionele fouten gemaakt door Besix, botst op een muur”, zegt de ontwikkelaar.

Iret Development beweert meer dan 300 aangetekende brieven te hebben verstuurd naar Besix, waarna die laatste zou hebben laten verstaan dat de werken pas tegen eind 2021 afgerond kunnen zijn.

Besix zei vrijdag in een mededeling dat het betreurt dat de feiten “op een verkeerde en misleidende wijze zijn toegelicht” en dat het bekijkt welke stappen, inclusief gerechtelijke, kunnen ondernomen worden “om aan deze onaanvaardbare situatie gevolg te geven”.

Mogelijk is de aankondiging van Iret Development een reactie op de “kennisgeving van beëindiging” die het Antwerpse stadsbestuur donderdag overmaakte aan de ontwikkelaar. “Met deze juridische procedure willen we de ontwikkelaar en de aannemer aanmanen om hun geschillen op te lossen”, licht de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA) toe.

Noorderlijn

Een soortgelijke procedure werd volgens het kabinet van De Wever eerder ook al gebruikt bij het project Noorderlijn, dat onder meer de ondertunneling van het Operaplein en een nieuwe tramlijn op de noordelijke Leien inhoudt. Ook daar waren en zijn er problemen met de afgesproken timing en het budget. De procedure is een manier om druk te zetten op ontwikkelaar en aannemer, klinkt het, en niet zozeer bedoeld om effectief een einde te maken aan de samenwerking.

Mogelijk is ook de actie van Iret ten opzichte van Besix een soortgelijk manoeuvre in plaats van een definitieve verbreking van het contract.

Het stadsbestuur hoopt nog steeds dat alles tijdig afgerond geraakt. “De bouw van het politiegebouw mag niet in het gedrang komen, en de timing en het budget moeten daarbij gerespecteerd worden.”