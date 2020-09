Heetste septemberdag ooit: Antwerpenaren zoeken massaal verkoeling in eigen stad PhT

15 september 2020

17u06 2 Antwerpen Het leek dinsdag opnieuw de hittegolf van augustus met temperaturen tot 34 graden in Antwerpen. Nooit eerder werd het zo heet in september.

Wie er tijd voor had, liet de laatste tropische uitloper van het jaar niet aan zich voorbijgaan. Aan het Sint-Annastrand was het lekker druk. Een duik in het koele Scheldewater kreeg nog extra charme dankzij de golfslag van een voorbijvarende boot. Even de ogen sluiten en je waande je aan de Belgische kust.

Ook elders in de stad was het een feest voor zonnebaders. De komende dagen gaan de temperaturen een stuk achteruit, maar de zon blijft wel baas. Laat de herfst nog maar even wachten.