Heemkundekring Merksem heeft nieuwe tentoonstellingszaal

03 december 2019

De Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem heeft een nieuwe tentoonstellingszaal. Het nieuwe gebouw staat in de binnentuin van het Hofke van Roosendael.

In de nieuwe expozaal kan je je onderdompelen in de rijke geschiedenis van Merksem. Je krijgt er onder andere een indruk van hoe de Merksemnaren vroeger leefden en hoe de architectuur in het district doorheen de tijd veranderen. De zaal is elke maandag behalve de eerste van de maand open van 14 uur tot 18 uur en elke woensdag van 14 uur tot 17 uur. Het Hofke van Roosendael ligt in de Terlindenhofstraat 265.

Een gegidst bezoek is ook mogelijk. Een afspraken maken kan via liasomers.kkvhm@gmail.com.