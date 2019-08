Hebben bomen op het Koxplein te lijden onder een laagje asfalt? Annelin Marien

13 augustus 2019

14u05 0 Antwerpen Op het onlangs heraangelegde Koxplein in Borgerhout lijkt het wel of er asfalt is gelegd vlak tegen de basten van de bomen op het plein. Enkele ongeruste buurtbewoners wezen op de gezondheid van de bomen, en of ze zo wel genoeg water krijgen en kunnen groeien. Maar het blijkt hier over waterdoorlatend hars te gaan, dat door de ongelukkig gekozen donkergrijze kleur enorm op asfalt lijkt. Het hars is wel te dicht bij de bomen gelegd, want er zou 10 centimeter rond de stam vrij moeten zijn.

De basten van de zeven bomen op het Koxplein in Borgerhout lijken wel volledig toegedekt te zijn met asfalt. Nog niet zo lang geleden werd er een donkergrijze laag aangelegd, vlak tegen de bomen. Nathan, een verontwaardigde buurtbewoner, is hier niet over te spreken. “In een artikel dat ik onlangs las wordt trots meegedeeld dat Antwerpen vooral “meer bomengroen wil” en “de bestaande bomen in de stad in kaart wil brengen en kijken of ze nog voldoende groeiplaats hebben om verder te groeien”. Dit deed me toch even ernstig met de ogen knipperen! Een dag eerder was ik immers nog langs het Koxplein gefietst, waar recentelijk nieuw asfalt is gelegd tegen de basten van zeven gezonde bomen. Niet bepaald de ruimte die een boom nodig heeft om verder te kunnen groeien!”

Boomvriendelijk ‘asfalt’

“Er is inderdaad een fout gebeurd bij de heraanleg van het plein.”, zegt Marij Preneel (Groen), districtsvoorzitter van Borgerhout en verantwoordelijke voor Openbaar Domein. “Er zou 10 centimeter rond de stam vrij moeten blijven, maar de aannemer heeft de laag tot tegen de stam gelegd. De bomen zijn hierdoor echter niet in gevaar: die 10 centimeter is enkel zodat de bomen nog verder kunnen groeien en ze zijn dus niet in een bedreigende situatie, en het ‘asfalt’ is een water- en luchtdoorlatende harslaag, volledig boomvriendelijk. De kleur van die harslaag is jammer genoeg wat donker uitgedraaid, waardoor het erg op asfalt lijkt.”

Geen beplanting

Bij de heraanleg van het Koxplein, waarbij de riolering vernieuwd is, kon volgens Preneel geen groen rond de bomen worden aangeplant, omdat de grond al vol zit met de wortels van de bomen. “Er kon sowieso geen beplanting komen rond de bomen, waardoor er ook omwille van onderhoud gekozen is voor de waterdoorlatende harslaag. Die is jammer genoeg te donker, en ook te dicht bij de stam van de bomen gelegd. We hebben de aannemer gevraagd om dat zo snel mogelijk op te lossen, en de 10 centimeter rond de bomen terug vrij te maken zodat de bomen verder kunnen groeien. Ik begrijp de verontwaardiging van de buurtbewoners, en we gaan hierover ook informatie geven in de buurt. Ik ben blij dat de mensen zo bezorgd zijn, maar de bomen worden momenteel niet bedreigd, ondanks de ongelukkige keuze van de kleur.”