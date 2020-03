Havenbedrijf Antwerpen neemt interne maatregelen om verspreiding corona te beperken BJS/BLG

12 maart 2020

17u46 2 Antwerpen Het Antwerpse Havenbedrijf heeft tot en met 31 maart een reeks maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Dat schrijft het transportmagazine Flows donderdag en wordt bevestigd door Port of Antwerp. “De mensen die de haven draaiende houden, moeten worden ontzien.”

Port of Antwerp sluit de deuren voor mensen die niet absoluut noodzakelijk zijn om de haven draaiende te horen. Het atrium van het Havenhuis wordt gesloten voor het publiek, ook het MAS Havenpaviljoen gaat dicht. Alle evenementen die tot en met 31 maart gepland stonden in het Havenhuis, worden geannuleerd of uitgesteld. “De meeste evenementen waren al door de organisatoren zelf afgeblazen”, zegt Gert Ickx van het Havenbedrijf.

Medewerkers in het Havenhuis en de operationele bureaus, zoals de sleepdiensten, wordt zo veel mogelijk gevraagd om van thuis te werken. Enkel het personeel dat moet aanwezig zijn voor de werking van de havendiensten, komt naar het bureau. Vergaderingen worden zo veel mogelijk vervangen door teleconferenties.

Ook de opruimactie van natuurgebied Galgeschoor in het havengebied, die gepland stond op zaterdag 14 maart, is geannuleerd om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.