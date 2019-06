Havenarbeiders sluiten drugssmokkelaars op in container en bellen politie Patrick Lefelon

27 juni 2019

18u59 5 Antwerpen Havenarbeiders op de MPET-terminal in de Waaslandhaven hebben twee uithalers op heterdaad betrapt. De twee waren bezig een lading van 882 kg cocaïne over te laden in een container. De dokwerkers gooiden de deuren van de container dicht en belden de politie.

Dokwerkers staan gekend om hun pragmatische aanpak. Dinsdagnacht rond 4 uur merkten de nachtploegen die bezig waren met het lossen van containers twee verdachte mannen op tussen de opgestapelde containers op de terminal. Zij hadden twee containers die naast elkaar stonden, opengemaakt en waren volop bezig met sportzakken over te laden van de ene in de andere container. De sportzakken zaten verstopt in een lading kiezel en waren met een lang touw aan elkaar vastgeknoopt

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Op een gegeven moment toen de twee mannen samen in een container stonden, hebben de havenarbeiders ingegrepen. Zij hebben de deuren van de container dichtgegooid en afgesloten. Dan hebben zij de interne bewakingsdienst en de federale politie gebeld. De twee mannen, 33 en 35 jaar, zijn kort erna in de boeien geslagen en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Zij zijn aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. De lading van 882 kg cocaïne (nvdr. met een straatwaarde van 44 miljoen euro) is in beslag genomen.”

De twee verdachten hebben allebei de Belgische nationaliteit. Eén van hen is de zaakvoerder van een managementsvennootschap. Hij kampte met schulden. De twee verschijnen vrijdagmorgen voor de raadkamer die hun aanhouding allicht met een maand zal verlengen.

De twee verdachten zijn zelf geen havenarbeiders. Zij waren de containerterminal van MPET op kaai 1742 binnengeslopen om een “switch” uit te voeren. Dat betekent dat zij een lading cocaïne die in een Zuid-Amerikaanse container in Antwerpen is binnengekomen overladen naar een Europese container. Zo proberen zij een controle door de scanners van de douane te ontlopen.

De federale politie heeft een onderzoek geopend naar de opdrachtgevers van de twee uithalers. Ook bij de havenarbeiders wordt naar medeplichtingen gezocht want iemand moet de twee containers naast elkaar hebben geplaatst om die switch te kunnen uitvoeren.

Kliklijn

Werkgeversorganisatie CEPA werkt in roept in haar ledenblad en via sociale media havenarbeiders op om niet in te gaan op de lucratieve aanbiedingen van de drugsmaffia. Drugsbendes bieden tienduizenden euro aan om een lading cocaïne te helpen uithalen.

CEPA heeft sinds een jaar een aparte website “www.onzehavendrugsvrij.be” waar havenarbeiders anoniem informatie kunnen doorspelen.

Woordvoerder Yann Pauwels van CEPA: “Ook in de opleiding sensibiliseren wij nieuwe havenarbeiders voor de gevaren van de drugshandel. Dat onze havenarbeiders geholpen hebben bij de arrestatie van die twee uithalers, doet mij deugd. Het bewijst dat 99 % van de dokwerkers niets te maken willen hebben met drugshandel.”