Havenarbeiders halen 1,8 ton cocaïne uit voor Nederlandse drugsbaron Patrick Lefelon/Kristof Pieters

20 februari 2020

14u59 26 Antwerpen/Beveren Dertien verdachten waaronder een hele reeks havenarbeiders zitten in de gevangenis op verdenking van het uithalen van in totaal 1,8 ton cocaïne. Eén van de verdachten is een ceelbaas die havenarbeiders aanstuurt. De bende werkte in opdracht van de Hollandse organisatie van Martien R., de “godfather van de Brabantse onderwereld.”

De drugsbrigade van de Antwerpse federale politie heeft netjes twee aparte onderzoeken, ééntje voor het Antwerpse Parket en ééntje voor het parket van Dendermonde. Rode draad in de twee onderzoeken is de Nederlandse crimineel Martien R., die opereerde vanuit het zigeunerkamp in Oss. De twee bendes die nu zijn opgerold zouden drugsladingen hebben uitgehaald in opdracht van Martien R.

De man zelf is niet gearresteerd. Hij zit sinds eind vorig jaar in een Nederlandse cel. Bij een inval in het zigeunerkamp werden acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes pistolen gevonden. De organisatie van Martien R. wordt in Nederland ook vervolgd voor twee drugstransporten waaronder een geslaagde uithaling van 1,5 ton in juli 2018. Hij is bij herhaling gelinkt aan afrekeningen in het Nederlandse drugsmilieu

35 containers

De bende die vanop kaai 1700 drugs uithaalde, werd dinsdag al opgerold. Toen voerde de drugsbrigade van FGP Antwerpen veertien huiszoekingen uit in de regio Aalst/Brussel. Hier werden acht verdachten aangehouden.

De speurders weerhouden in dit onderzoek voorlopig drie cocaïnetransporten. Een lading van 392 kg verstopt in een deklading parkethout uit Bolivia in mei 2019. Een tweede lading van 775 kg cocaïne in de deklading hout verzonden vanuit Ecuador. Die lading werd in november 2019 in beslag genomen door de douane.

Verder bleek dat een lading van 315 kg coke die al in maart 2019 in beslag was genomen, ook voor de organisatie van Martien R. was bestemd. De container was door de douane op een aparte plek op de terminal in Zwijndrecht gezet. De federale politie had de drugs vervangen door blokken samengeperst metaal.

Martien R. zette een reddingsoperatie op. Met een nepfirma probeerde hij de container alsnog in te klaren. Toen de douane poolshoogte wilde nemen bij de onbestaande firma, schoot Martien R. in paniek. Op afgeluisterde telefoongesprekken hoorde de Nederlandse politie hem zeggen: “Dat heb ik weer. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt dit, en heb al 35 bakken ingevoerd”. ‘Bakken’ is jargon voor containers.

Martien R. stuurde dan maar een ploeg uit om de container met vrachtwagen en al te stelen vanop de haventerminal in Zwijndrecht. Hij dacht namelijk dat de drugs er nog in zaten. Eenmaal veilig in een loods in het Nederlandse Oss probeerde de bende als gek het samengeperste metaal open te wrikken. TEvergeefs, er was geen cocaïne meer te vinden.

In tussentijd probeerde de organisatie ook een nieuwe drugslijn tussen Colombia en Antwerpen op te zetten door gebruik te maken van tweedehandsvoertuigen.

Tweede actie

In een tweede actie donderdagmorgen werden vijf verdachten gearresteerd. Dat onderzoek in september 2019 naar aanleiding van verdachte contacten die een 46-jarige havenarbeider Mario P. uit Zwijndrecht onderhield met gekende criminelen. Die stonden op hun beurt in contact met verschillende Nederlandse organisaties, waaronder de organisatie van Martien R.

Donderdagmorgen werd een 10-tal huiszoekingen uitgevoerd in België (Antwerpen, Beveren, Hamme, Hemiksem, Kallo, Kapellen en Zwijndrecht) en één in Nederland (Putte).

Vijf mensen werden aangehouden: het gaat om mannen van 35, 35, 44, 46 en 56 jaar. Eén van hen Ronny A., is een ceelbaas op de autoterminal ICO in de Waaslandhaven. Tijdens de zoekingen werden verschillende cryptofoons, twee voertuigen, één motorfiets en cash geld in beslag genomen.