Havenarbeider Waaslandhaven opgepakt in drugsonderzoek Sander Bral

10 januari 2020

12u11 0 Antwerpen Een 45-jarige havenarbeider is gearresteerd als verdachte in een drugsonderzoek. De man uit Edegem werd woensdag van zijn werk geplukt op kaai 1742 aan het Deurganckdok. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Antwerpen.

De federale gerechtelijke politie viel woensdag binnen op de terminal van MPET aan het Deurganckdok in de Waaslandhaven. Een 45-jarige man uit Edegem werd daar opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt betrokken te zijn in een drugsonderzoek. De man werkte op kaai 1742 als chauffeur van een straddle carrier, dat containers verplaatst.

Het is niet de eerste chauffeur van een straddle carrier die gearresteerd wordt op de veelbesproken kaai 1742. Aan het Deurganckdok worden regelmatig grote partijen cocaïne onderschept, verstopt in containers die doorgaans van Zuid- of Midden-Amerika afkomstig zijn.

Aan de andere kant van de Schelde, aan kaai 730 aan het Bevrijdingsdok in de Antwerpse haven, werd in november bijna anderhalve ton coke onderschept. Het dossier daarvan werd pas recent overgedragen waarop het parket van Antwerpen en de gerechtelijke federale politie vrijdag een onderzoek openden.