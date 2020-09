Havenarbeider verdacht van invoer 765 kg cocaïne al na drie weken vrijgelaten Patrick Lefelon

16u44 2 Antwerpen Drie weken na zijn arrestatie is een Antwerpse havenarbeider (37) terug op vrije voeten. De man hield vanaf dag één vol dat hij op kaai 1742 niet in de buurt is geweest van een container met 765 kg cocaïne. De politie meende hem te herkennen op foto’s gemaakt door andere havenarbeiders.

De Antwerpenaar in kwestie werkt als reeferman bij de firma Med Repair in de Waaslandhaven. Hij zou volgens getuigen ‘s nachts op een koelcontainer zijn geklommen en zich daar verdacht hebben gedragen. De getuigen hadden foto’s gemaakt.

Bewakingsagenten verwittigden de Scheepvaartpolitie en die arresteerde de 37-jarige verdachte uit Antwerpen. Bij nazicht in de koelcontainer trof de douane 765 kg cocaïne aan, voor een marktwaarde van 28 miljoen euro.

Advocaat Sahil Malik: “Mijn cliënt moet als reeferman koelcontainers aan-en afkoppelen. Hij was die dag inderdaad aan het werk. Als verdachte ben je, zeker bij dergelijke grote drugsvangsten, voor maanden opsluiting vertrokken. Mijn cliënt hield echter voet bij stuk en ontkende met klem de persoon te zijn die op de beelden te zien is. Het is bemoedigend dat het gerecht na 3 weken voorhechtenis het standpunt van mijn cliënt erkent.”