Haven speelt cruciale rol bij grootschalige oefening Amerikaans leger ADA

23 januari 2020

15u38

Bron: Belga 2 Antwerpen Hoe vlot kan het Amerikaanse leger een omvangrijke strijdmacht van het thuisfront naar Europa brengen? Dat wordt dit voorjaar getest met de oefening Defender 2020 in het kader van de NAVO. Het Belgische leger neemt niet “actief” deel, maar ze coördineert wel de doortocht van de troepen en materiaal, voornamelijk via de haven van Antwerpen.

Aan Defender 2020 (DEF 20) nemen in april en mei 37.000 soldaten van de Verenigde Staten en andere NAVO-lidstaten deel. Liefst 20.000 Amerikaanse soldaten maken de overtocht en voegen zich bij de 9.000 GI’s die in Europa zijn gelegerd. Daarbij komt het vervoer van zo’n 20.000 stukken materiaal vanuit de VS naar verscheidene havens in Europa, waaronder die van Antwerpen.

“Defensie neemt niet actief deel aan de oefening, maar de generale staf neemt, in nauwe samenwerking met andere federale overheidsdiensten, wel actief deel aan de operationele planning. De staf coördineert de verschillende diensten die de Amerikanen zullen helpen bij de ontscheping en het vervoer naar hun uiteindelijke bestemmingen”, zei minister van Defensie Philippe Goffin woensdag in de Kamer.

Grootste uitdaging

“De grootste uitdaging”, aldus Goffin, “wordt het begeleiden van alle colonnes uit de haven van Antwerpen zonder dat dit een al te grote impact heeft op het verkeer”. Daarom zullen de meeste verplaatsingen ‘s nachts plaatsvinden en omkaderd worden door de Movement Control Group en de militaire politie, voegde hij toe.

Het is in het kader van de operatie Atlantic Resolve wel vaker gebeurd dat hele Amerikaanse brigades door de havens van Zeebrugge of Antwerpen geloodst moeten worden, maar de omvang van Defender 2020 is veel groter en doet denken aan de oefeningen Reforger die georganiseerd werden tijdens de Koude Oorlog en bedoeld waren om een Sovjet-invasie tegen te gaan.