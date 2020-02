Haven gaat op de rem staan in aanwervingen: dit jaar nog 300 nieuwe dokwerkers Philippe Truyts

10 februari 2020

08u43 1 Antwerpen De Antwerpse haven gaat dit jaar 300 nieuwe dokwerkers opleiden. Dat zijn er 500 minder dan vorig jaar. Eén van de oorzaken is de terugval in de stukgoedtrafieken, onder meer door het slinkend staaltransport. Het voorbije jaar is het aantal dopdagen bij erkende havenarbeiders verdubbeld. Yann Pauwels, woordvoerder van werkgeversorganisatie Cepa, relativeert: “We keren terug naar een normale situatie na enkele topjaren.”

Het havenbestuur pakte eind december uit met een zevende recordjaar op rij. De totale omzet van goederen kwam uit op 238 miljoen ton, ruim een procent meer dan in 2018. Alleen was de groei slecht verdeeld: de containeroverslag steeg met 7 procent. Grote verliezer was het traditionele stukgoed met een krimp van 18 procent. En dat laat zich voelen bij de 9.400 erkende havenarbeiders, van wie er 6.500 effectief aan de kades werken. De andere 2.900 doen logistiek of technisch werk.

Brexit

Over heel 2019 liep het aantal werkloosheidsdagen voor de hele ‘pool’ op tot 101.240, tegenover 45.000 in 2018. Dagelijks stempelden dus gemiddeld 277 havenarbeiders in 2019. In 2018 waren dat er 123. Yann Pauwels (Cepa): “Dat klinkt spectaculair, maar je mag dat niet dramatiseren. We hebben de voorbije jaren veel dokwerkers aangeworven omdat er tijdens piekperiodes te weinig handen waren om al het werk te doen. Die inhaalbeweging ligt nu achter de rug. Met de economie ging het bovendien in de tweede helft van 2019 wat minder (denk aan de handelsoorlogen en de onzekerheid over de Brexit, red.). Combineer die elementen en dan weet je dat er meer werklozen gaan zijn.”

Vooral de arbeiders die zich dagelijks aanmelden in ’t Kot – tegenwoordig een digitaal aanwervingslokaal – moesten de voorbije paar maanden veel stempelen. Yann Pauwels: “De haven heeft altijd periodieke schommelingen gekend. Het begin van het jaar is er traditioneel minder trafiek. Daar komt nog bij dat de dokwerkers tot maart meestal weinig vakantie nemen. Slotsom: te veel werkvolk voor de beschikbare plaatsen. Al bij al is dit een vrij normale situatie. Later in het voorjaar gaat het steeds een stuk beter.”

Markeerders en kuipers

Vorig jaar leidde Cepa een 800-tal nieuwe havenarbeiders op. Dit jaar zullen dat er circa 300 zijn. “Voor algemeen werk voorzien we 168 nieuwe mensen, naast een 40-tal markeerders en zo’n 90 kuipers.” Uiteraard houden we de vinger aan de pols. We sturen het aantal aanwervingen bij naarmate de economie veel slechter of beter loopt.”

Voor alle duidelijkheid: een markeerder controleert de uiterlijke staat van de goederen, evenals de merken, het aantal, het gewicht en de afmetingen. Een kuiper maakt een lading zeewaardig, zodat die netjes op haar plaats blijft zitten.