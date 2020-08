Havanasite wordt centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten ADA

21 augustus 2020

13u22 0 Antwerpen De stad werkt aan een nieuwe toekomst voor de Havanasite in het noorden van Antwerpen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een nieuwe centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten. “Door de operationele diensten te centraliseren, wordt er een kwaliteitsvolle dienstverlening gegarandeerd aan de bewoners, een geschikte werkomgeving gecreëerd voor de medewerkers en efficiënter omgesprongen met de middelen en tijd.”

Er wordt een gloednieuw stadsdeel heringericht aan de Noorderlaan in Antwerpen, meer bepaald het deel ten noorden van de Havanastraat. In juni keurde de gemeenteraad de nieuwe ambities voor de Havanasite goed met de bouw van Technische Cluster Noord.

Op de Havanasite zullen enkele oude loodsen plaatsmaken voor een nieuwbouw die onderdak biedt aan 600 medewerkers. Het CO2-neutrale gebouw zal onder andere facilitaire ruimtes, ateliers, een magazijn en kantoorruimte bevatten. Een deel van de net nieuw gebouwde park-and-ride Luchtbal Havanasite zal mee ingezet worden om een deel van de voertuigenvloot onderdak te geven. Door de operationele diensten te centraliseren, wordt er een kwaliteitsvolle dienstverlening gegarandeerd aan de bewoners, een geschikte werkomgeving gecreëerd die voldoet aan alle hedendaagse behoeften voor de medewerkers en efficiënter omgesprongen met de middelen en tijd.

‘Design and Build’-opdracht

Het project wordt gerealiseerd door middel van een ‘Design and Build’-opdracht waarbij een bouwteam het gebouw ontwerpt en bouwt volgens de vooropgestelde eisen. De vooraankondiging voor de oproep naar een bouwteam is nu gepubliceerd. De publicatie van de selectieleidraad is voorzien in het najaar van 2020. Verloopt alles volgens plan, dan starten de werken in 2023 en nemen de operationele diensten hun intrek in het nieuwe gebouw in 2026.

De nieuwe toekomstplannen voor de Havanasite worden uitgewerkt in de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat. In 2016 werd er al een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat opgemaakt. Eén van de onderdelen van dat plan was de inplanting van een grote retailactiviteit, maar die piste is afgesprongen omwille van onvoldoende interesse vanuit de markt. In 2019 werd onderzocht of de site in aanmerking kwam voor de inplanting van een nieuwe stelplaats voor De Lijn, maar deze optie werd niet weerhouden. Nu wenst de stad een nieuwe technische cluster te ontwikkelen op de Havanasite.