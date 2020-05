Hart onder de riem voor kunstenaars: district compenseert stukje van inkomensverlies PhT

22 mei 2020

19u02 0 Antwerpen Het Antwerps districtsbestuur steekt de door de coronacrisis zwaar getroffen kunstenaars een hart onder de riem. Als hun voorstelling in een van de vijf ontmoetingscentra verplaatst is naar 2021, wordt hen dit jaar al een voorschot van 30 procent uitgekeerd. Voor definitief geschrapte voorstellingen is er een compensatie van 30 procent van de uitkoopsom voorzien.

“De impact van de coronacrisis is groot”, zegt districtsschepen van Cultuur Femke Meeusen (Groen). “Deze periode toont hoe verbindend cultuur werkt. Het is dan ook logisch dat we de makers steunen. Dat doen we door het advies van oKo (overleg kunstenorganisaties) te volgen.”

Ontmoetingscentra

De compensatie is vastgelegd op 30 procent. Ofwel als vooruitbetaling voor volgend jaar, ofwel als vergoeding voor wat nooit meer zal doorgaan. Het gaat dan over het programma in de vijf ontmoetingscentra van het district: Nova (Kiel), coStA (Sint-Andries), BLOC 2030 (Luchtbal), Elsschot (Linkeroever) en Het Oude Badhuis (Antwerpen-Noord).

Meeusen: “We doen onze uiterste best om voor een stuk tegemoet te komen aan de gevolgen voor de artiesten en gezelschappen. We blijven ook culturele initiatieven nemen en ondersteunen die binnen de maatregelen zijn toegestaan.”

Voorbeelden zijn de serenades in de woonzorgcentra en het Billboard Project. Bekende en beginnende kunstenaars toonden op straat hun werk in 200 billboards.