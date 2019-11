Hardnekkige foutparkeerder ziet wagen getakeld Sander Bral

20 november 2019

14u48 0

De lokale politie merkte dinsdag een foutparkeerder op in de Orgelstraat, een voetgangerszone met een parkeerverbod. Het was niet de eerste keer dat het voertuig daar werd betrapt en bovendien was de keuring van het voertuig al een hele tijd verlopen. De agenten vernamen van de parkeerwachters van de stad Antwerpen dat het voertuig als kers op de taart ook al een hele stapel parkeerboetes had verzameld. Reden genoeg om het voertuig te laten takelen, de eigenaar zal eerst zijn keuring en zijn achterstallige rekeningen in orde moeten brengen voor hij terug de baan op kan. Tijdens de actie werd ook nog een onverzekerd voertuig in beslag genomen.