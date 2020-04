Hardleerse chauffeur al twee jaar zonder rijbewijs en toch onder invloed van drugs de baan op Sander Bral

15 april 2020

Een anonieme ploeg van de verkeerspolitie merkte dinsdag tijdens een verkeersactie een behoorlijk gehavend voertuig op. Er zaten heel wat blutsen in de carrosserie. De bestuurder bleek onder invloed van drugs te rijden. Tijdens de controle bleek ook dat de man al sinds juni 2018 zonder rijbewijs reed. Daar werd hij al twee keer voor geverbaliseerd. De keuring van het voertuig was ook vervallen. De bestuurder zelf veroorzaakte in het verleden al drie ongevallen, waarvan hij in twee gevallen weggevlucht was. Omwille van die hardleerse houding werd het voertuig getakeld tot immobilisatie op bevel van het parket.

Tijdens de actie trok de politie nog het rijbewijs in van een agressieve bestuurder die onder invloed van drugs reed. De verkeerspolitie betrapte ook een bellende buschauffeur tijdens het rijden. Eén motorrijder had het kenteken van een andere motorfiets op zijn tweewieler gehangen. De motor werd in beslag genomen omdat die niet verzekerd was. Bij de controle van een auto bleken de bestuurder en de passagier drugs op zak te hebben. Ze moesten een onmiddellijke minnelijke schikking betalen. De bestuurder moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren omdat hij ook drugs gebruikt had.

Nog een bestuurder, iemand met een voorlopig rijbewijs, reed verschillende keren over de doorlopende witte lijn. Hij gebruikte zijn richtingaanwijzer niet en had een passagier aan boord die niet aan de voorwaarden voldeed. Tot slot was iemand aan het een online videogesprek aan het voeren tijdens het rijden, daardoor had die bestuurder niet door dat hij maar aan een snelheid van 30 km/uur over de Antwerpse Ring reed. De politie stelde een proces-verbaal op.