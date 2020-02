Hardleerse bestuurder opnieuw gepakt bij controle op alcohol en drugs Sander Bral

17 februari 2020

De verkeerspolitie stelde het afgelopen weekend op verschillende plaatsen in de omgeving van het Eilandje een controlepost op. Zaterdag controleerden de inspecteurs 632 bestuurders op het gebruik van drugs of alcohol in het verkeer. In vijftien gevallen moest de politie optreden. Zeven van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren. Eén van die bestuurders reed zelfs rond hoewel zijn rijbewijs niet geldig was tijdens het weekend, dat naar aanleiding van een eerdere veroordeling door de rechtbank. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd.

De bestuurder van een buitenlands voertuig had nog openstaande boetes voor een bedrag van 463 euro. Hij kon niet ter plaatse betalen en dus hield de politie het voertuig in tot de rekening vereffend wordt.

Zondag controleerde de politie 485 bestuurders. Tien mensen reden onder invloed. Vier keer trok de politie het rijbewijs in voor vijftien dagen. Eén bestuurder stelde zich agressief op en wilde niet meewerken aan een controle. Uiteindelijk moest de politie hem van zijn vrijheid beroven en volgde een proces-verbaal voor weerspannigheid.