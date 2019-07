Happy Doggy krijgt schadevergoeding van Vlaanderen, maar ziet Dogs & Co geschrapt van witte lijst David Acke

01 juli 2019

18u16 0 Antwerpen De rechtbank bevestigt de schrapping van het Tsjechische Dogs & Co van de lijst van dierenzaken die puppy’s mogen exporteren naar België. “Verandert niks aan de zaak, want we stopten Dogs & Co jaren geleden”, luidt het bij Happy Doggy in Boechout. “Klopt niet”, klinkt het bij GAIA. Happy Doggy blijft volgens de uitbater wel gewoon bestaan én krijgt een schadevergoeding van Vlaanderen.

Dierenrechtenorganisatie GAIA en Happy Doggy uit Boechout vechten al jaren een hevige strijd uit voor de rechtbank. Happy Doggy zou volgens GAIA honden verkopen die niet in orde zijn met de wetgeving. Of ze zijn te jong, of ze zijn ziek, luidt het. Verscheidene klanten meldden zich eerder, omdat aangekochte honden snel na aankoop ziek werden of stierven.

Nu vonnist de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat de schrapping die Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in 2016 besliste, gehandhaafd wordt. Dat betekent dat het Tsjechische Dogs & Co geen honden meer mag exporteren naar België. Dat bedrijf werd uitgebaat door Louisa Thees, de vrouw van Mathieu Clerckx, die dan weer de uitbater is van Happy Doggy.

BTW-nummer nog actief

Opvallend: zowel GAIA als Mathieu Clerckx zeggen blij te zijn met de uitspraak en roepen zichzelf uit tot winnaar van de zaak. “De rechtbank heeft ons ook een schadevergoeding toegekend van 4.900 euro”, zegt Clerckx. “Dat de schrapping van Dogs & Co bevestigd wordt, is belachelijk, want dat bedrijf bestaat niet meer.” Maar daar is meester Anthony Godfroid, raadsman van GAIA, het niet mee eens. “Er is nog een actief BTW-nummer, dus de zaak bestaat wel degelijk. Door de schrapping van Dogs & Co van de ‘whitelist’, een lijst met erkende buitenlandse fokkerijen, kunnen zij geen honden meer invoeren.”

Het is wel moeilijk aanvaardbaar dat Vlaanderen deze mensen nu een schadevergoeding moet betalen. De kans is groot dat we hiertegen in beroep gaan Anthony Godfroid

De schadevergoeding van Vlaanderen krijgt Happy Doggy voor de periode tussen 2014 en 2016. In 2014 schrapte minister Weyts Dogs & Co voor een eerste keer van de lijst, maar Clerckx ging daartegen in beroep. “De schrapping is niet voldoende gemotiveerd”, klonk het toen. In kortgeding gaf de rechtbank Clerckx gelijk. De tweede schrapping in 2016 was wel voldoende gemotiveerd en het beroep van Clerckx werd nu teniet gedaan. Maar voor die onterechte eerste schrapping krijgt Happy Doggy nu wel een schadevergoeding. “Het is wel moeilijk aanvaardbaar dat Vlaanderen deze mensen nu een schadevergoeding moet betalen. De kans is groot dat we hiertegen in beroep gaan”, aldus meester Godfroid.

Happy Doggy blijft gewoon bestaan. Wij importeren honden uit andere erkende bedrijven in Tsjechië. Dat GAIA ons wil gebruiken om meer leden aan te werven, is hun zaak Mathieu Clerckx

GAIA is dan wel weer blij dat de schrapping bevestigd wordt. “Dat Happy Doggy te jonge puppy’s afkomstig van Dogs & Co had mogen blijven importeren, zou onverteerbaar geweest zijn”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. Maar Mathieu Clerckx is niet onder de indruk. “Happy Doggy blijft gewoon bestaan. Wij importeren honden uit andere erkende bedrijven in Tsjechië. Dat GAIA ons wil gebruiken om meer leden aan te werven, is hun zaak. GAIA is pure oplichterij en dat zeg ik niet, omdat ik wrok koester tegen hen.”