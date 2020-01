Hans Teeuwen komt naar Stadsschouwburg Antwerpen AMK

29 januari 2020

11u34 0 Antwerpen Hans Teeuwen gaat na vier jaar weer op tour, en hij komt met zijn voorstelling ‘Nou Lekker Dan’ ook naar Antwerpen. Op 17 en 18 juli is hij te zien in de Stadsschouwburg.

Hans Teeuwen gaat weer de theaters in, en op 11 maart 2020 start zijn nieuwe tour in Nederland. Teeuwen is tot en met november 2020 met zijn voorstelling ‘Nou Lekker Dan’ te zien in theaters in Nederland en België. Het is vier jaar geleden dat hij op de planken stond met de uitverkochte tour van ‘Echte Rancune’.

De nieuwe show van Hans Teeuwen geeft een verontrustende inkijk in zijn geest: nat vlees, likes, liefde, medium Gonnie, kunst, cultuur, inclusiviteit, diversiteit, bistro’s en gedupeerde vrijwilligers komen allemaal aan bod.

Teeuwens nieuwe voorstelling ‘Nou Lekker Dan’ zal te zien zijn in Antwerpen, Gent, Oostende, Brussel en Hasselt. Op 17 en 18 juli komt hij naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Tickets kosten 39 euro, de ticketverkoop voor ‘Nou Lekker Dan’ start op maandag 3 februari om 10 uur.