Handlangers Tunnelkraak vrijgelaten, opdrachtgevers nergens te vinden Patrick Lefelon

25 juni 2019

19u44 0 Antwerpen De drie verdachten voor de Tunnelkraak op de BNP Paribas Fortis-bank in Antwerpen, zijn vrijgelaten met een elektronische enkelband. De mannen zijn maar de kleine garnalen, de opdrachtgevers van de Tunnelkraak blijven spoorloos. Net als de buit trouwens.

Op zondag 3 februari alarmeerde een buurvrouw de politie. Al de hele dag was er kabaal in het filiaal van BNP Paribas Fortis onder haar appartement op de Belgiëlei. De politie viel er binnen en ontdekte dat de kluizenzaal was opengebroken. Twintig tot dertig kluizen waren leeggeroofd.

De overvallers hadden vanuit de Nerviërsstraat een tunnel gegraven om zo via de riolering tot in de bank binnen te dringen. Een huzarenstuk dat maandelange voorbereiding gekost had.

Een dag later werd Koba M. (27) gearresteerd. Deze Georgische jongeman zou een speciale slijpschijf hebben gekocht voor de tunnelkrakers. De speurders hadden hem dat horen zeggen tijdens een afgeluisterd telefoongesprek in een onderzoek naar woninginbraken.

Advocaat Sahil Malik: “Mijn cliënt zegt vanaf dag één dat hij niets met de Tunnelkraak te maken heeft. Dat standpunt houdt hij al bijna vijf maanden vol. “

Naast Koba M. werd ook zijn vader Kachaber M. (45) aangehouden en zijn vriend/werkmakker Giorgi K. (28).

Alle drie de verdachten zijn dinsdagmorgen door de raadkamer vrijgelaten. Zij mogen hun voorarrest thuis verder uitzitten met een elektronische enkelband.

Volgens advocaat Tim Smet een terechte beslissing. Hij staat Giorgi K. bij. “Mijn cliënt heeft bekend dat hij bepaalde spullen heeft aangekocht die in de gegraven tunnel zijn teruggevonden. Hij heeft echter nooit geweten dat die spullen daarvoor zouden gebruikt worden. De man is maar een kleine garnaal. Van de buit heeft hij geen euro gezien.”

Opdrachtgevers geseind

In het onderzoek zijn er twee Georgiërs geseind. Zij zouden mogelijk de opdrachtgevers van de Tunnelkraak zijn. De mannen zijn onvindbaar. Mogelijk houden zij zich schuil in Israël. Als zij daar worden gearresteerd, is de kans klein dat zij aan België worden uitgeleverd.

De onderzoeksrechter wil zijn onderzoek tegen september afronden. Desnoods zal de Antwerpse procureur dan met de drie “kleine garnalen” naar de rechtbank trekken en hen laten veroordelen.

De bank BNP Paribas Fortis heeft via zijn verzekeringsmaatschappij alle klanten schadeloos gesteld. Op een proces zullen de bank en de verzekeringsmaatschappij zich burgerlijke partij stellen tegen de tunnelkrakers. Van de buit is niets teruggevonden.