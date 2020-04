Handeltje in gestolen fietsen en elektrische steps opgedoekt Sander Bral

22 april 2020

14u30 0 Antwerpen Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum van de lokale politie merkte tijdens een anonieme patrouille een zenuwachtige man met een fiets op in de Ommeganckstraat in het stadscentrum. De man werd door zijn verdacht gedrag in het oog gehouden.

Hij maakte ter hoogte van de Marinisstraat contact met een tweede man. De politie kon zien hoe er een fiets uit een fietsenrek genomen werd, er geld overhandigd werd en dat de twee mannen de fietsen in een opslagplaats achterlieten. Omdat er een vermoeden was dat er een handeltje in gestolen fietsen werd georganiseerd, werden beide personen en de opslagplaats gecontroleerd.

In de opslagplaats werden maar liefst 36 fietsen en een elektrische step aangetroffen. Verschillende fietsen stonden geseind als gestolen en er waren aanwijzingen van geforceerde fietssloten. Alle fietsen werden in beslag genomen voor verder onderzoek in een poging om de eigenaars te achterhalen. De twee verdachte mannen werden ter beschikking gesteld van het parket, de ene op verdenking van fietsdiefstal en de andere op verdenking van heling.