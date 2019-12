Handelszaak moet deuren maand sluiten na inbreuken tegen drugwet ADA

25 december 2019

11u02 2 Antwerpen Het college van schepenen en burgemeester bevestigt het besluit van de burgemeester om een zaak aan de Sint-Katelijnevest te sluiten na inbreuken tegen de drugwet. De zaak blijft gedurende één maand, vanaf 25 december 2019 tot en met 24 januari 2020, gesloten.

Tijdens een politiecontrole in een CBD-winkel werden zakjes met verschillende types cannabiskruid in beslag genomen. Hierop werden laboratoriumtesten uitgevoerd door zowel de dienst Douane en Accijnzen als het NICC om na te gaan of de wettelijk toegelaten THC-waarde van 0,2% niet werd overschreden. Uit deze testen bleek dat een aanzienlijk deel van het inbeslaggenomen cannabiskruid een THC-waarde had die hoger lag dan 0,2%. De zaak werd gerechtelijk verzegeld. De zaak bevindt zich in de oude stadskern van Antwerpen, op wandelafstand van toeristische trekpleisters en drukbezochte horecazaken, en in de onmiddellijke omgeving van scholen en haltes van het openbaar vervoer.

Bij een tweede controle van de zaak werden producten gevonden met namen als ‘Blueberry’, ‘Mango Kush’ en ‘Amnesia Haze’, wat gekende cannabissoorten zijn met een THC-gehalte van meer dan 0,2%. Er werd ook nergens in de zaak een visuele restrictie voor minderjarigen teruggevonden. De prijs van de oliën en de potpourri in de winkel lag veel hoger dan vergelijkbare producten in andere winkels.

Daarom bevestigde het college het besluit van de burgemeester om de zaak, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten.