Handelsbeurs Unplugged strikt namen als Helmut Lotti en Günther Neefs AMK

17 september 2020

10u24 0 Antwerpen Een Belgische topartiest, een heerlijk diner en een uniek decor: meer heb je niet nodig voor een avondje ‘Handelsbeurs Unplugged’. Het muzikale diner vloeide voort uit ‘Handelsbeurs By Night’, een gastronomisch viergangenmenu van restaurant Fiera tussen de zuilen van de Antwerpse Handelsbeurs. Vanavond, 17 september, bijt Ozark Henry de spits af, er volgen in de loop van de maand nog vier andere Belgische artiesten.

In het verlengde van de belevingsdiners ‘Handelsbeurs by Night’ komen Fiera en Handelsbeurs Antwerpen nu op de proppen met ‘Handelsbeurs Unplugged’: gasten worden niet enkel getrakteerd op een viergangendiner van chef Andy Decremer van Fiera, maar krijgen bovendien een Belgische topartiest op het menu. Donderdag 17 september mag niemand minder dan Ozark Henry de spits afbijten. Hij brengt solo achter de piano een akoestische set van zijn beste en mooiste nummers, na het hoofdgerecht.

Op 3 oktober volgt een optreden van Günther Neefs. Hij brengt een set vol bekende nummers en verrast met enkele nieuwe nummers. Met Viva La Vida scoorde hij deze zomer nog een mooie hit samen met Belle Perez. Op 10 oktober is het de beurt aan Guy Swinnen van The Scabs, en befaamd operazanger Helmut Lotti mag zelfs twee keer optreden in de Handelsbeurs, op 15 en 17 oktober. Stan Van Samang sluit het rijtje af op 24 oktober.