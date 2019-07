Handelaars voelen zich bedrogen na afschaffing tram over Londenbrug: “Hebben we hiervoor jaar lang in de miserie gezeten?” Caroline Van de Pol

30 juli 2019

18u55 3 Antwerpen Vanaf het najaar zal het grootste deel van tramlijn 70 overgenomen worden door de nieuwe tram 1. Tram 70, die momenteel van het Eilandje naar P&R Havana rijdt, zal daardoor niet meer over de Londenbrug gaan. De handelaars in de buurt reageren verrast op dit nieuws omdat de brug heel wat werkzaamheden onderging om de tram erover te laten rijden.

Patrick Dieltjens (60) van frituur ’t Eilandje vlak bij de Londenbrug is niet tevreden met de beslissing van De Lijn. “De belastingplichtigen betaalden eerst mee voor de werken aan de brug om er een tram over te laten rijden en nu wordt die plots afgeschaft”, legt hij uit. Voor de tram werd de brug breder gemaakt en werd het hoogteverschil aangepakt. “De ruimte van de nieuwe brede trottoirs voor de tram zouden beter gebruikt worden voor extra rijvakken, want de buurt heeft last van het vele verkeer.” De oorzaak van de beslissing is volgens Patrick de lange wachttijd voor het openen en terug sluiten van de brug. “Ik begrijp niet dat die plezierboten voorrang krijgen op het openbaar vervoer.”

Ook Niki (32), eigenaar van espressobar Georges, reageert ontevreden op het nieuws: “Eerst zaten we een jaar in de miserie met de werken en nu wordt de tram afgeschaft zonder dat daarover gecommuniceerd wordt”. Hij vraagt zich af wat de reden ervoor is en hoe de trams in de toekomst over het Eilandje gaan rijden. Sinds de invoering van de nieuwe tram 70 kreeg hij meer volk over de vloer, dus de afschaffing zal waarschijnlijk weer voor een klantendaling zorgen.

Volgens Jan (49) van cremerie Germaine is de beslissing van De Lijn een catastrofe. “Het Eilandje is door de werken al jarenlang een verkeersinfarct en nu gaan ze ook nog knippen in het openbaar vervoer”, vertelt hij. “Ik wil het kostenplaatje van die werken aan de brug ook niet weten.” Jan ziet als oplossing van het probleem een betere afstemming van de opening van de brug op het verkeer. “Als de brugwachter beter communiceert met de trambestuurder zou de wachttijd voor de brug minder lang moeten worden.”

Willem (58) van iBike ziet minder problemen in de afschaffing van de tram. “Voor het aantal bezoekers in de winkel zal dat geen invloed hebben”, zegt hij. “Tram 7 rijdt hier achter de hoek en op het einde van het jaar komt er tram 24 die doorgetrokken wordt.” Ook Endrina (25) van de apotheek bij de Londenbrug verwacht geen problemen voor haar verkoop: “Onze klanten zijn mensen uit de buurt dus die hoeven de tram niet te nemen.”