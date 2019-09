Handelaars Gedempte Zuiderdokken verenigen zich in Winkelh-Art Zuid: “Nu gebruik maken van enthousiasme over toekomst als park” Philippe Truyts

13 september 2019

17u17 4 Antwerpen Er beweegt wat op en rond de Gedempte Zuiderdokken. Voorlopig nog niet aan de ondergrondse parking, wél bij de handelaars en de galeriehouders. ‘Winkelh-Art-Zuid’, zo heet de nieuwe handelaarsvereniging. “We denken aan tijdelijke tentoonstellingen en kleinschalige evenementen. En we willen een stem in het debat over parkeertarieven en heraanleg van straten”, zegt Bert Van Zeebroeck, samen met Julie De Bie initiatiefnemer.

Vier maanden geleden kwam er een einde aan het conflict tussen twee bewonersgroepen van de Gedempte Zuiderdokken en het stadsbestuur. Op dat moment lag de bouw van de eerste van twee ondergrondse parkings al een jaar stil. Intussen is dat zestien maanden geworden. Dat heeft volgens de betrokken partijen absoluut niets te maken met nieuwe problemen. “Het lastige voor de aannemer (Van Laere, red.) is dat hij zijn werknemers en middelen moet herschikken. Dat kost tijd”, zegt het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Een precieze timing kunnen we vandaag niet geven. Maar we verwachten toch een hervatting van de bouw dit najaar.”

Enthousiast

De handelaars uit de buurt wachten er niet op om voor nieuwe dynamiek te zorgen. Met ‘Winkelh-Art Zuid’ willen Bert Van Zeebroeck (Groengaard, gespecialiseerd in de aanleg van stadstuinen) en Julie De Bie (verswinkel Fruxino) de belangen van hun collega’s beter uitdragen. Van Zeebroeck: “De toekomst van de Zuiderdokken als park is een prima zaak. De buurt is goed, maar het kan altijd beter. Met een vereniging heb je meer slagkracht om wat te organiseren. We zijn volop leden aan het ronselen. Er heerst veel enthousiasme. We spreken handelaars en galeriehouders uit de wijde buurt aan, tot de Volkstraat, de Riemstraat en de Leopold De Waelplaats. Het Nieuw Zuid kan er voor ons part ook bij.”

Artistiek

Aan welke evenementen Winkelh-Art Zuid dan al zo denkt? Van Zeebroeck: “Een markt is een mogelijkheid, maar dan eerder kunstzinnig gericht, zoals Lambermontmartre. We zijn dé kunstbuurt bij uitstek, met drie musea: het KMSKA, het M HKA en het FOMU. Op het Eilandje maakte ik onlangs een leuk jazzconcert mee. Dat kan hier ook perfect, zo lang het kleinschalig blijft.”

Het akkoord tussen de stad en de twee bewonersgroepen verankert de toekomst van de Gedempte Zuiderdokken als park. Grote evenementen kunnen niet meer, het skatepark en één van de twee sportvelden zijn geschrapt. Voor de luchtzuivering van de twee voorziene parkings wordt een pilootproject uitgerold met het stedelijk parkeerbedrijf, Q-Park en de UAntwerpen. De uitrit van parking Steendok in de Verviersstraat komt dichter bij de Waalsekaai, die het statuut krijgt van een woonerf.