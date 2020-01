Halve fietswinkel aangetroffen in woning fietsdief Sander Bral

15 januari 2020

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk van de lokale politie werd via verschillende kanalen gecontacteerd over een fietsdief die actief was in de omgeving van de Geelhandplaats. Er werd een onderzoek gestart en aan de hand van getuigenverklaringen en camerabeelden werd een verdachte man in beeld gebracht. Het wijkteam kon onder meer vaststellen hoe de man naar zijn woning wandelde met een slotvaste fiets en even later op diezelfde fiets door de straten reed.

Er werd beslist om over te gaan tot een huiszoeking bij de verdachte. Daar werden een heleboel doorgeknipte fietssloten, gedemonteerde bagagerekken, fietszakken, fietsmandjes, fietslampen, fietspompen en een slijpschijf aangetroffen. In de badkamer, woonkamer en kelder van de man werden bovendien verschillende fietsen en een step teruggevonden. Alles werd in beslag genomen voor verder onderzoek, waarbij ook wordt bekeken of er eigenaars van de gestolen spullen achterhaald kunnen worden. De verdachte wordt woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.