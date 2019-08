Hallucinante taferelen aan Sportpaleis: honderden fans van Ariana Grande staan nu al voor de deur te wachten Jonathan Bernaerts

30 augustus 2019

12u56 0 Antwerpen Hallucinante taferelen aan het Antwerpse Sportpaleis. Daar zijn vrijdagvoormiddag al enkele honderden fans komen opdagen voor het concert van de Amerikaanse popprinses Ariana Grande (26) vanavond. Een aantal diehard-fans bracht zelfs de nacht voor de inkom van de concerthal door.

Zangeres Ariana Grande treedt pas vanavond op, toch verzamelt nu al een massa fans aan het Antwerpse Sportpaleis. Helemaal vooraan in de rij: Bjorn (24) en Nina (18). “Wij zijn hier gisteren om 11u gearriveerd en hebben aan de inkom de nacht doorgebracht”, zeggen ze. We zijn al heel lang fan van Ariana en willen vanavond absoluut het beste plekje vooraan hebben. Dat we nog zo lang moeten wachten, deert ons niet echt. We houden ons bezig met het zingen van Arianas liedjes en keuvelen wat met andere fans.”

“Best gezellig”

Raoul (17), Anna (17 en Luna (17) uit Rotterdam zijn vanmorgen om 4u opgestaan en naar Antwerpen vertrokken. “Om half 7 vanmorgen zijn we hier aangekomen. Het is hier best gezellig. In afwachting tot wanneer we binnen mogen, spelen we spelletjes.”

Wat verderop staat een groepje West-Vlaamse meisjes. Zij betaalden 650 euro voor een Meet & Greet met hun heldin. “Gisteren waren we in de Starbucks in Antwerpen, waar we Ariana’s dansers toevallig hebben ontmoet”, zegt Chloé (20). “Maar vanavond wordt nog zotter. Ik kan niet geloven dat we Ariana Grande echt gaan ontmoeten. We zijn zo zenuwachtig en hebben er de hele maand niet van geslapen.”

Speciaal voor het concert hebben de meisjes papieren met onder meer quotes en flarden van Ariana Grandes songteksten afgedrukt. “Wanneer Ariana de liedjes speelt, steken we onze papieren in de lucht. Op sociale media hebben we andere fans opgeroepen om hetzelfde te doen”, zegt Femke (18).

Strenge maatregelen

Wie vanavond naar het concert komt, neemt maar beter zijn voorzorgen. Enkel volledig doorzichtige tassen zullen toegelaten worden. De maatregel kwam er op vraag van Ariana Grande en haar management in de nasleep van het concert in Manchester in 2017, waarbij 22 doden vielen.

Eline (18) en Jaimie (20) uit Roeselare vinden de maatregel “niet meer dan logisch”. “Wij kochten al een paar maanden geleden een doorzichtige tas en twee buiktasjes aan. Na wat er in Manchester is gebeurd, kunnen we heel goed begrijpen dat Ariana wil dat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden.”

Voor Eline en Jaimie zal het vanavond de eerste keer zijn dat ze de Amerikaanse popprinses aan het werk zullen zien. “Toen Ariana enkele jaren geleden voor de eerste keer naar België kwam, ben ik helaas niet kunnen gaan omdat ik ziek was”, zegt Jaimie. “En na de aanslag in Manchester heeft ze helaas moeten afgelasten. Ik ben ben dus razend benieuwd. Het wordt hét hoogtepunt van mijn leven.”