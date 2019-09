Halfzus Eve Poppe reageert: “Nu we de dader hebben, komt het verdriet terug boven” LVE

14 september 2019

14u56 0 Antwerpen Gisteren werd het onderzoek naar de moord op Eve Poppe uit 1997 heropend. Het gerecht gaat ervan uit dat de man die vorig jaar een gelijkaardige moord uit 1992 bekende, ook Eve vermoord heeft. De halfzus van Eve gelooft dat deze man, een glazenwasser van 55, nog meer slachtoffers gemaakt heeft.

Op 9 september 1997 lag Eve Poppe vermoord in haar appartement in de wijk Luchtbal in Antwerpen. Ze lag halfnaakt op bed, gewurgd met een koord. Haar lichaam had ook 12 messteken. Ze was 38.

Via nieuwe forensische methodes komt het gerecht nu uit bij ‘de glazenwasser’. Hij werd vorig jaar al aangehouden in een andere Antwerpse cold case. Het ging toen om de moord op de 30-jarige Ariane Mazijn in 1992. Stephane D.L. was destijds de glazenwasser van het gebouw waar Mazijn als conciërge woonde. De vrouw lag dood in haar studio aan de Mechelsesteenweg. Ook zij was gewurgd met een snoer en had steekwonden.

Ik denk dat hij tussen 1997 en nu nog dingen op zijn kerfstok heeft Pascale Poppe

Pascale Poppe mocht al die jaren geen zerk op het graf van haar zus zetten omdat er altijd een mogelijkheid bestond dat ze opgegraven werd voor verder onderzoek. Gisteravond is Pascale naar haar graf gegaan om Eve persoonlijk te vertellen dat de dader gevonden is en dat gerechtigheid zal geschieden.