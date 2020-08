Haat en moord in ‘t stad: Freddy Michiels pakt uit met nieuwe, flitsende thriller Philippe Truyts

31 augustus 2020

Waar de coronacrisis al niet goed voor is: auteur Freddy Michiels (78) vond zo eindelijk de tijd om zijn tweede misdaadroman af te werken. Zestien jaar na zijn bekroond debuut 'Het Hollywood Complot'. Fasten your seatbelts: 'Haat' houdt de spanningsboog strak tot het eind. Met Antwerpen als herkenbaar decor. "Ik ben geen wijsgeer, maar een verhalenverteller."

Een overval op juwelier Slaets op de De Keyserlei schiet het verhaal op gang. Twee journalisten van De Ochtend Post spitten de zaak uit. Eén van hen is emotioneel sterk betrokken. Hoe dat komt, gaan we niet verklappen. Michiels heeft zelf tonnen ervaring als journalist en publicist. “Mijn uitgever zei me om van de ervaren journalist Frank Blatt en zijn jonge collega Lucas Dillen detectives te maken. Handig, want in mijn volgende roman ‘Lust’ – dat zich tegen de achtergrond van missverkiezingen afspeelt – draven ze ook op. Maar dat boek is voor volgend jaar.”

Frank Blatt is trouwens een schuilnaam die Michiels in zijn lange carrière zélf vaak heeft gebruikt. Een knipoog naar de Antwerpse uitdrukking ‘een frank blad’ hebben: iemand die iets heel rechtuit zegt.

Als ik bepaalde situaties al niet zelf heb meegemaakt, dan is het wel vrienden of kennissen overkomen. Reken maar dat tachtig procent van het boek écht gebeurd is. Freddy Michiels, auteur

“Ik probeer een verhaal zo geloofwaardig mogelijk te maken. Als ik bepaalde situaties al niet zelf heb meegemaakt, dan is het wel vrienden of kennissen overkomen. Reken maar dat tachtig procent van het boek écht gebeurd is. Af en toe verander ik natuurlijk feiten om het verhaal te dienen. ‘Haat’ is de rode draad. Ook eigen familie-ervaringen zitten erin verweven. Zo heb ik mijn vader 17 jaar niet gezien tot hij op zijn sterfbed lag. Mijn ouders zijn destijds gescheiden en dat was in Heist-op-den-Berg best wel een gespreksthema.”

Bidmatten

De lezers zullen een aantal personages herkennen, soms duikt er ook eentje onder zijn echte naam op: zoals de populaire pastoor Rudi Mannaerts in ‘zijn’ Sint-Andrieskerk. Soms is de realiteit sterker dan de fictie. Een Vlaams tapijthandelaar die fortuin maakte dankzij bidmatten met een ingebouwd kompas naar Mekka? Yes, we can.

‘Haat’ is uitgegeven door Uriel, kost 19,95 euro en ligt in een aantal boekhandels. Bestellen kan ook bij de auteur zelf: www.freddymichiels.com.