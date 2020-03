Haag in vuur en vlam tijdens wegbranden onkruid Sander Bral

19 maart 2020

15u03 0

Aan de Le Corbusierlaan op Linkeroever is woensdag een gedeelte van een haag in vlammen opgegaan. De bewoner was onkruid aan het wieden met een brander wanneer een windstoot de vlam in de haag liet slaan. Ook nog een boom, een dakgoot en een omheining liepen brandschade op. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond.