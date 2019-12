GZA Ziekenhuizen overschrijdt de kaap van 5000 bevallingen in 2019 AMK

31 december 2019

17u25 0 Antwerpen 2019 was opnieuw een zeer vruchtbaar jaar voor de materniteiten van GZA Ziekenhuizen. Met meer dan 5000 bevallingen blijft de Antwerpse ziekenhuisgroep fier aan de top van de Belgische materniteiten. Zowel op campus Sint-Augustinus (Wilrijk) als op campus Sint-Vincentius (Antwerpen) werden weer heel wat kindjes geboren het voorbije jaar.

Hoofdvroedvrouwen Annick Cools, Grit Verkinderen en Sarah Van Vlierberghe blikken tevreden terug op het afgelopen jaar. “Dit grote aantal bevallingen, dag en nacht, kunnen we alleen realiseren door de optimale samenwerking tussen vroedvrouwen, gynaecologen, anesthesisten, kinderartsen en neonatologen. We vormen een goed team met een gemeenschappelijk doel en respect voor mekaar. Dankzij een continue bijscholing en een enorme flexibiliteit van de vroedvrouwen met extra aandacht voor communicatie, hebben we een topjaar gehad.”

Virtual Reality

Aanstaande ouders konden ook vanaf oktober in het Sint-Augustinusziekenhuis terecht voor een rondleiding in virtual reality doorheen de verloskamer en de afdeling materniteit. Dat moet de belevingsfactor doen stijgen, en ervoor zorgen dat toekomstige ouders al eens worden ondergedompeld in de ervaring die hen te wachten staat. “Aan de hand van virtuele rondleidingen bereiden we toekomstige ouders maximaal voor op de laatste fase van de zwangerschap”, besluit Grit Verkinderen. “Ze zijn er vol lof over en vinden het zeer verrijkend.” De VR-rondleidingen voor aanstaande ouders worden binnenkort ook op campus Sint-Vincentius gestart.