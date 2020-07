GZA Ziekenhuizen neemt hoogtechnologische operatiezaal voor neurochirurgie in gebruik Annelin Marien

17 juli 2020

16u12 0 Antwerpen Op maandag 20 juli neemt GZA ziekenhuis Sint Augustinus een gloednieuwe en hypermoderne operatiezaal voor neurochirurgie in gebruik, die volledig uitgerust is met de nieuwste digitale technologieën. “Veel beperkingen die er vroeger waren tijdens operaties, kunnen we nu uitsluiten.”

In de nieuwe operatiezaal hangen drie schermen, die de beelden van alle medische toestellen in de zaal via 3D-technologie tot leven brengen. Ook beelden gemaakt met de Modus-V, een geavanceerde robotgestuurde microscoopcamera die GZA Ziekenhuizen eerder dit jaar in gebruik nam, zijn via het digitale platform in 3D zichtbaar op alle schermen in de zaal.

Dashboard

Twee van de drie schermen hangen naast de operatietafel, zodat niet enkel de chirurg, maar ook de assistenten en verpleegkundigen de operatie volledig in 3D kunnen volgen. Daardoor krijgen zij de kans om ingrepen buiten de operatiezaal mee te volgen alsof ze er zelf bij zijn, wat hun opleiding ten goede komt. Behalve de drie 3D-schermen is er ook een groot dashboard aanwezig in de operatiezaal, waarop alle parameters van het operatiekwartier voortdurend zichtbaar zijn voor de chirurg en de verpleegkundigen. Zo kunnen zij tijdens de operatie in real time de temperatuur of de luchtkwaliteit in de zaal opvolgen, of krijgen zij een melding wanneer er problemen zijn met de medische gassen in de zaal, zoals zuurstof, lachgas of perslucht.

Er is ook geavanceerde beeldvorming mogelijk tijdens de operatie zelf, een techniek die slechts weinig Belgische ziekenhuizen in huis hebben. “Een groot voordeel,” vindt dokter Tony Van Havenbergh, diensthoofd neurochirurgie. “Veel beperkingen die er vroeger waren tijdens operaties, sluiten we uit. Een scan opvragen kan nu veel gemakkelijker, wat levensbelangrijke tijdswinst betekent. We moeten als chirurg niet meer naar de computer lopen, met enkele klikken krijgen we de gewenste beelden meteen op alle schermen te zien. Bovendien kunnen we in ‘splitscreen’ meerdere beelden combineren op één scherm.”