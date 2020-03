GZA Ziekenhuizen neemt als eerste vier nieuwe 'overkoepelende' CT-scanners in gebruik Annelin Marien

05 maart 2020

15u08 0 Antwerpen Vandaag heeft GZA Ziekenhuizen als eerste in de provincie vier nieuwe, hoogtechnologische CT-scanners in gebruik genomen. Radiologen kunnen de beelden van de scanners in de drie campussen van GZA analyseren, ongeacht waar de patiënt zich aanbiedt. Dat moet zorgen voor een verhoogde zorgkwaliteit van de patiënten en een uniforme werking tussen de drie campussen.

Vanaf vandaag gaat de ploeg van 17 radiologen van GZA Ziekenhuizen met vier nieuwe CT-scanners van Siemens Healthineers aan de slag. De dienst radiologie voert jaarlijks 204.000 radiologische onderzoeken uit bij 139.000 patiënten. De nieuwe scanners met heel wat hoogtechnologische snufjes laten toe de CT-onderzoeken efficiënter en effectiever te beoordelen. De beelden zijn preciezer en van een betere kwaliteit waardoor ziektes makkelijker op te sporen zijn, de scanners worden ondersteund door artificiële intelligentie waardoor ze zich in real time kunnen aanpassen aan het ademhalingspatroon van de patiënt en is er een lagere stralingsdosis nodig om beelden te maken. Ook voor anderstalige patiënten is er een voordeel: de nieuwe scanners kunnen de patiënt instructies geven in zijn of haar eigen taal.

Campusoverkoepelend softwareplatform

De beelden van de CT-scanners zullen daarbij toegankelijk zijn vanop elke campus van GZA Ziekenhuizen. De vier nieuwe CT-scanners werden stapsgewijs geplaatst op de drie campussen: Sint-Jozef in Mortsel, Sint-Augustinus in Wilrijk en Sint-Vincentius in Antwerpen. “De radiologen die op de verschillende campussen actief zijn, werken op één campusoverkoepelend platform voor de opvolging van de onderzoeken”, vertelt dr. Filip Deckers, diensthoofd radiologie en medische beeldvorming van GZA Ziekenhuizen. “Op die manier kan, indien nodig, het onderzoek van elke patiënt worden doorgestuurd naar de radioloog die zich gespecialiseerd heeft in die bepaalde ziekte, ongeacht de campus waar hij of zij zich bevindt of waar de patiënt het onderzoek liet uitvoeren. Die uniformiteit over de verschillende campussen heen heeft als voordeel dat de patiënt niet aan één locatie gebonden is, maar de scan kan laten nemen op de campus van zijn of haar eigen keuze.”

