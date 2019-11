GZA Ziekenhuizen behandelt de miljoenste patiënt wereldwijd met het Philips Azurion-platform AMK

29 november 2019

11u49 0 Antwerpen Vorige week, op 18 november, vond in GZA Ziekenhuizen in Antwerpen de 1 miljoenste procedure wereldwijd op een Philips Azurion-platform plaats. Het platform is sinds februari 2017 beschikbaar, en stelt medisch specialisten in staat om complexe procedures minimaal invasief en beeldgeleid uit te voeren, ofwel ‘opereren zonder te snijden’.

Op maandag 18 november voerde dr. Benoit Thomas, chirurg thorax en vaatheelkunde bij GZA Ziekenhuizen de miljoenste operatie uit op het innovatieve platform. Hij behandelde een patiënt met een aneurysma in de knieslagader. “De Azurion heeft ons geholpen om het werkproces in de operatiekamer te verbeteren en het werk van onze medewerkers te vergemakkelijken,” zegt dr. Thomas. “Een groot voordeel van de Azurion is dat we de scans die gemaakt zijn tijdens de diagnosestelling, ook tijdens de operatie kunnen gebruiken. Daarnaast is de hoeveelheid röntgenstraling lager, dit is goed voor de patiënt en het medisch team. De kwaliteit van medische beelden is verbeterd en de proceduretijd is verminderd doordat we een controlepaneel voor het platform aan het bed hebben.”

Een Azurion-platform geeft de behandelende chirurg toegang tot een veelheid van beschikbare informatie over een patiënt aan de operatietafel – zowel op basis van vooraf verzamelde data als door middel van real-time visualisatie. Als centraal element in het interventielab biedt een Azurion de mogelijkheid om organen en weefsels zichtbaar te maken, de introductie van katheters te begeleiden en de plaatsing van implantaten te ondersteunen en te visualiseren, zodat de slagingskans van de behandeling wordt verbeterd. Zo kunnen ze met een incisie van minimale grootte toch biopsies nemen, tromboses verwijderen, een hartklep vervangen en stents of uiterst gelokaliseerde medicatie aanbrengen.