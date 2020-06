Guy Van Sande riskeert vier maanden extra cel voor slagen en verwondingen aan vrouw van vriend Patrick Lefelon

17 juni 2020

12u10 70 Antwerpen Gewezen acteur en ex-schepen voor N-VA in Edegem Guy Van Sande (57) riskeert vier maanden extra cel wegens slagen en verwondingen aan de vrouw van een vriend.



De hoofdverdachte op het proces is vastgoedmakelaar Louis C. Hij onderhield relaties met escortedames, liet hen vanuit zijn villa werken en inde het grootste deel van hun inkomsten. De procureur vordert 8 jaar cel tegen Louis C., die destijds nog Philip Muyters als N-VA’er in de gemeentepolitiek lanceerde.

Guy Van Sande zat woensdagmorgen mee op de beklaagdenbank omdat hij met Louis C. en hun partners in februari 2015 op vakantie was geweest. Zowel Van Sande als Louis C. zijn ex-politici in Edegem. Louis C. kreeg slaande ruzie met zijn partner. De vrouw barricadeerde de deur, kapte een blik cola over Louis C. en greep dan naar een mes in de keuken. Guy Van Sande zou tussenbeide zijn gekomen en pakte de vrouw in een houdgreep om haar te kalmeren.

Volgens de vrouw kreeg zij echter klappen van haar ex-man en hield Van Sande haar vast zodat zij zich niet kon verweren. De procureur volgt de vrouw en vorderde vier maanden cel tegen Van Sande. Guy Van Sande werd eerder dit jaar nog veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk voor het bezit, het verspreiden en de productie van kinderporno.