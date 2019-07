Gulden Spoor voor Soudal-stichter Baron Vic Swerts PhT

11 juli 2019

19u39 0 Antwerpen Bekend Kempens ondernemer Baron Vic Swerts (79) heeft op de Vlaamse feestdag de Gulden Spoor voor Economische Uitstraling ontvangen. Swerts maakte van Soudal in Turnhout een succesvolle multinational. Iedereen kent het bedrijf als producent van siliconen en lijm.

Vic Swerts volgt als winnaar van de Gulden Spoor andere illustere namen als Fernand Huts, Hans Bourlon, Gert Verhulst en Wouter Torfs op. An De Moor, voorzitter van de 11-daagse Vlaanderen Feest!, nam het begrip ‘verbondenheid’ in de mond tijdens haar lofzang op de laureaat. “Wij willen met Vlaanderen Feest! verbondenheid tot stand brengen. Dat ‘solderen’ zit ook in de naam Soudal. Vic Swerts verbindt mensen en zaken. Een selfmademan (hij begon met een atelier in Antwerpen in 1966, red.) die erin geslaagd is om wereldwijd filialen uit de grond te stampen én overeind te blijven waar andere ondernemingen dat niet konden. Hij steunt ook heel wat goede doelen.”

Soudal heeft zich gefocust op de bouw, de industrie en de retail. De hele groep telt nu 19 productielocaties op vijf continenten, verkoopkantoren in 44 landen en drieduizend werknemers.