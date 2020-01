Gsm-diefstal mondt uit in vechtpartij op straat Sander Bral

11 januari 2020

De politie werd donderdagavond gevraagd in de Victor Dela Montagnestraat op Linkeroever, de aanvankelijke oproep sprak over een vechtpartij tussen meerdere mensen. Twee slachtoffers kregen medische verzorging nadat een ziekenwagen ter plaatse moest komen. De betrokkenen verklaarden dat het ging om een uit de hand gelopen diefstal, waarbij onder meer een horloge en twee gsm’s ontvreemd werden.

Een ploeg van het snelleresponsteam kreeg een mogelijke verdachte in beeld en kon hem na een korte achtervolging te voet staande houden. In de directe omgeving werd ook een gsm-toestel van één van de slachtoffers gevonden. Via een trackingsysteem van de andere mobiele telefoon werd een wagen in beeld gebracht die onderschept werd in Borsbeek. Een verdachte van 23 jaar had de gezochte gsm op zak. Eén verdachte van 28 jaar werd gearresteerd en aangehouden, de vier inzittenden van de wagen bleken niet betrokken bij de feiten. Er blijven twee verdachten op te sporen.