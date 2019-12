Grungblavers geven eenmalig kerstconcert voor sociale werking van Jambo PhT

02 december 2019

17u34 0 Antwerpen De Grungblavers, de groep van zangers en acteurs die evergreens in het Antwerps brengt, geeft op zaterdag 7 december om 20 uur een eenmalig kerstconcert voor ’Jambo’. Dat is een ontmoetingspolek voor mensen van Linkeroever.

Jambo draait volledig op giften die broodnodig zijn om als welzijnsschakel te kunnen functioneren. De klemtoon ligt op mensen die een netwerk zoeken, met of zonder verslaving, of ze nu wel of geen dak boven het hoofd hebben. Het exclusieve concert heeft plaats in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat 1, Antwerpen-Linkeroever. Met het evenement heropent de kerk ook haar deuren na een langdurige sluiting.

Kaarten voor het concert via: http://www.ho-bie.be/grungblavers/