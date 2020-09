Grote zoekactie naar vluchtende inbreker eindigt zonder resultaat Caroline Van de Pol

10 september 2020

16u44 0 Antwerpen In de buurt van het Boekenbergpark in Deurne werd donderdagnamiddag een grootschalige zoekactie gehouden naar een inbreker. Er werden verschillende ploegen en een politiehelikopter ingezet.

Een bewoner van de Unitaslaan kwam omstreeks 14 uur thuis en betrapte een inbreker op heterdaad. Hij zag de inbreker richting het Boekenbergpark vluchten en belde de politie.

“Er werd een grootschalige zoekactie in het park gedaan waarbij we hulp kregen van een helikopter van de federale politie”, vertelt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. De verdachte kan helaas niet gevat worden. “De zoekactie werd daarom stopgezet. De politie is nog bezig met de vaststellingen ter plaatse en zal eventueel een sporenonderzoek doen.”