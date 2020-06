Grote zaal hetpaleis krijgt grondige opknapbeurt: nieuwe stoelen, nieuw tapijt en originele muren zullen theaterzaal grandeur van vroeger teruggeven David Acke

20 juni 2020

17u22 0 Antwerpen Er wordt hard gewerkt om de grote zaal van hetpaleis tijdig klaar te krijgen voor de start van het nieuwe theaterseizoen. De originele stoelen uit 1980 worden vervangen door nieuwe exemplaren, het tapijt wordt vernieuwd en de authentieke muren worden opnieuw blootgelegd.

De grote zaal van het podiumkunstenhuis voor alle kinderen en jongeren hetpaleis was dringend aan een opfrisbeurt toe. Dankzij een éénmalige financiële toelage van de stad Antwerpen kon hetpaleis die nu ook uitvoeren. “De stoelen van de zaal zijn eigenlijk al een hele tijd aan vervanging toe. Het gebeurde wel eens dat kinderen er letterlijk doorzakten”, lacht directeur Eva De Bodt. “Het zijn nog de originele stoelen uit 1980 die in de jaren ‘90 eens opnieuw bekleed zijn. Ze hebben hun beste tijd wel gehad, alleen kost zo een vervanging erg veel. Dankzij de stad kunnen we die nu toch doorvoeren.”

Gouden tapijt

In totaal moeten 530 stoelen vervangen worden en van die gelegenheid wordt ook meteen gebruik gemaakt om het tapijt te vervangen. “We hebben gekozen voor een goudkleurig exemplaar omdat we toch een beetje de grandeur van een echt paleis naar binnen wilde halen”, vertelt De Bodt. “De stoelen krijgen een donkergroene kleur met in het goud geborduurd de stoelnummering. Het is een beetje een retrostijl waar we voor kozen maar het past hier wel.” De nieuwe stoelen zullen een kleinere armleuning hebben waardoor er ook meteen tien extra stoelen geplaatst kunnen worden.

In de jaren ‘90 werd ook een valse wand tegen de muren geplaatst om de akoestiek in de zaal te verbeteren. Die worden nu opnieuw verwijderd. “We zijn eens gaan piepen achter die wand en vonden de originele muur terug. Die is natuurlijk veel mooier en dus willen we die opnieuw blootleggen. Dankzij de technologie kunnen we een perfecte akoestiek garanderen ook zonder die valse wand.”

Kinderkunstencentrum

Wat er over enkele jaren zal gebeuren met het gebouw op het Theaterplein is voorlopig nog onduidelijk. Het staat vast dat het gebouw aan vernieuwing toe is. Op dit moment is de stad de mogelijkheden aan het onderzoeken. Komt er een gloednieuw gebouw of zal hetpaleis, en buur Stadsschouwburg, verhuizen naar een nieuwe locatie. “Het liefst blijven wij natuurlijk op deze plek en als ik echt mag dromen dan droom ik van een groot kinderkunstencentrum op deze locatie met een grote bibliotheek, deeltijds kunstonderwijs, theater, dans, muziek en ook een samenwerking met de balletschool. Daarmee zouden we het eerste kinderkunstencentrum van Vlaanderen zijn. Maar ik begrijp dat hier verschillende partners bij betrokken zijn die elk hun eigen dromen hebben. We zullen zien wat de toekomst brengt”, aldus De Bodt.

Tijdens de zomermaanden organiseert hetpaleis luisterspelen op het Theaterplein. Elke donderdag en vrijdag om 19 uur. Meer informatie vind je op www.hetpaleis.be.