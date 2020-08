Grote werken Plantin en Moretuslei en Singelkruispunt liggen op schema, tram 11 rijdt opnieuw normale traject ADA

11 augustus 2020

15u49 1 Antwerpen De grote werken aan de Plantin en Moretuslei, de Luitenant Lippenslaan, de Provinciestraat en het Singelkruispunt liggen op schema. Begin deze zomer startte het Agentschap Wegen en Verkeer er grootschalige werken die leidden tot heel wat verkeershinder. Tegen het einde van de zomer zouden de grootste werken achter de rug moeten zijn.

Bij het begin van de zomervakantie stond het verkeer in Antwerpen stil door verschillende werken die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenspraak met de stad uitvoerde. Zowel aan de Plantin en Moretuslei, het kruispunt met de Provinciestraat en de zuidkant van het complex Borgerhout in de richting van Deurne werd gewerkt. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer liggen de werken op schema.

Renovatie complex Borgerhout halfweg

De zuidkant van de Luitenant Lippenslaan, de brug over de Ring, krijgt momenteel een grondige renovatiebeurt. De werken zijn vergelijkbaar met die aan de noordkant van de zomer van vorig jaar. Daarbij wordt de volledige bovenbouw opgebroken en vervolgens stap voor stap opgebouwd. Deze en volgende week plaatst men de waterdichting en roofing. Daarna volgen de betonnen kantstroken en de asfaltwerken.

Kruispunt Provinciestraat

Tegelijkertijd vernieuwt de aannemer ook het kruispunt met de Provinciestraat. De rioleringswerken zijn volledig afgerond en op het kruispunt liggen de funderingen. “Deze week stort de aannemer de lijnvormige elementen en plaatst hij de onderlagen asfalt. Gelet op de hoge temperaturen is het belangrijk dat het kruispunt volledig verkeersvrij blijft. Zo vermijden we samen schade aan zowel de uitgevoerde werken als aan de voertuigen”, zegt het AWV.

Ondertussen rijdt tram 11 opnieuw op de vernieuwde tramsporen. Die moeten wel nog gebetonneerd worden. “Dit gebeurt zonder hinder voor het tramverkeer. Ook het perron van de nieuwe tramhalte moeten we nog aanleggen, net zoals de voetpaden en asfaltverhardingen.”

Werken Singelkruispunt

Sinds begin juli werkt het AWV ook op de rijstroken staduitwaarts van de Plantin en Moretusei en die van de Singel-Zuid richting Berchem. Op de Singel-Noord vernieuwen we de linksafslagstrook en de middenberm. Die werken zijn afgerond. Meteen verplaatst het agentschap de werken stadinwaarts tot aan de Wilrijkstraat en naar de buitenste rijstrook van de Singel-Noord, aan de kant van de spoorweg.