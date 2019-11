Grote stroompanne op Linkeroever zorgde voor hinder CVDP

26 november 2019

09u05 0 Antwerpen Dinsdagochtend rond 8 uur werd Linkeroever getroffen door een grote stroompanne. Verkeerslichten werden verstoord en ook De Lijn en de NMBS ondervonden hiervan hinder.

Trams 3, 5, 9 en 15 in beide richtingen werden getroffen door de stroompanne. Het traject tussen Antwerpen Metro Astrid/Diamant en P&R Melsele werd niet gereden, maar er werd een alternatief lijn 36 vanaf de Rooseveltplaats voorzien. Door de panne werden treinen vanuit Oost-Vlaanderen beperkt tot in Sint-Niklaas. De Lijn zette pendelbussen in.

Ondertussen rijden tram 5, 9 en 15 opnieuw de normale reisweg. Tram 3 rijdt niet tussen P&R Linkeroever en P&R Melsele. De stroompanne op Linkeroever is inmiddels opgelost door Fluvius.