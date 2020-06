We krijgen verschillende meldingen binnen over een rookpluim die zichtbaar is in de stad. Deze is afkomstig van een #affakkeling in de Antwerpse haven. De affakkeling werd onverwachts opgestart om de veiligheid te garanderen. pic.twitter.com/6dXPkeIIvf

Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen)