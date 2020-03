Grote rookpluim boven Antwerpen door dakbrand op Meir Sander Bral

24 maart 2020

11u55 0 Antwerpen Er was weer eventjes leven op de Antwerpse Meir dinsdagmiddag. Een grote rookpluim doemde opeens op boven de winkelstraat. Een airco-unit bovenaan een dak van een gebouw was om een nog onbekende reden in brand gevlogen. De brandweer had de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Rond tien uur dinsdagochtend hing er opeens een spectaculaire rookpluim boven het stadscentrum van Antwerpen. “Het ging om een dakbrand van een gebouw op de hoek met de Gramayestraat”, zegt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. “We waren snel ter plaatse en onze collega’s in de ladderwagen hadden de situatie enorm snel onder controle. De brand ontstond aan een unit van een airconditioningsysteem. De schade kon beperkt worden tot het dak. In het gebouw zelf raakte niets beschadigd en er vielen ook geen gewonden.”

Niemand in het gebouw moest geëvacueerd worden, wellicht was er dus niemand aanwezig in het pand. De brandweer plaatste tijdens de brand een oproep op sociale media om uit de rook te blijven met de knipoog ‘#blijfinuwkot’.

We zijn op dit moment ter plaatse op de #Meir voor een #brand. Zoals steeds bij rook: #blijfinuwkot.