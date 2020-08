Grote Markt in Antwerpen afgesloten: politie onderzoekt schietincident Sander Bral

14 augustus 2020

18u42 394 Antwerpen Volgens getuigen was er vrijdagavond een overval in een restaurant op de Grote Markt in hartje Antwerpen. De politie bevestigt dat er melding is geweest van een schot in één van de panden aan het marktplein. Er zijn drie verdachten opgepakt.



De Grote Markt in Antwerpen is momenteel versperd en de politie is massaal aanwezig. “Rond 17.48 uur kregen we de melding dat er een schot gehoord werd in een pand aan de Grote Markt”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Het zou boven een restaurant gebeurd zijn. Onmiddellijk na de feiten zijn enkele mensen naar buiten gelopen. De politie is meteen met een heel aantal ploegen ter plaatse gegaan voor nazicht in de omgeving. Bij dat nazicht zijn aan de hand van getuigenverklaringen drie personen weerhouden, van wie nu hun betrokkenheid onderzocht wordt. Van slachtoffers hebben wij op dit moment geen weet.”

Later meer.