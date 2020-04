Grote drukte zondag aan fietsers- en voetgangerstunnel: liften blijven werken, maar AWV werkt aan oplossingen PhT

07 april 2020

Wegbeheerder AWV legt de liften van de voetgangerstunnel (Sint-Anna) en fietserstunnel (Kennedy) niet stil. Maar na de grote drukte op zondag, met mensen die veel te dicht bij elkaar stonden en elkaar rakelings kruisten, komen er wel nadarhekken aan de inkom en voor de roltrappen. "Dan kunnen we de stroom van mensen beter scheiden", zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers.

Minstens anderhalve meter afstand houden: aan de twee Scheldetunnels voor voetgangers en fietsers lijkt dat geen sinecure. AWV had in maart nochtans al affiches opgehangen om de gebruikers bewust te maken van het mogelijke probleem. Alleen maakten die posters weinig indruk tijdens de eerste warme dag van het voorjaar. “Vandaag (dinsdag) valt het wel mee met de drukte, maar zondag liep het anders”, zegt Schoenmaekers.

“Uiteraard trekken we de nodige lessen en zullen we de gepaste maatregelen nemen om de social distancing af te dwingen. Als het echt nodig is, sluiten we de liften af. We gaan daar niet lichtzinnig over. Het is ook beter om de mensen te verdelen over de roltrappen en de liften. Handhaven – boetes uitschrijven - kunnen we niet. Dat is de taak van de politie. Die heeft al geregeld haar toezicht verhoogd.”

Politie

Willem Migom, woordvoerder van de politie, beklemtoont dat het aan AWV is om de social distancing te doen naleven. “Alle structurele oplossingen zijn hun verantwoordelijkheid. Pas als dat niet meer volstaat, kunnen we ingrijpen wanneer de situatie onhoudbaar wordt.”