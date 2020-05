Grote drukte blijft uit op tram en bus, mondmasker dragen lijkt al ingeburgerd Philippe Truyts

04 mei 2020

16u24 1 Antwerpen De heropstart van de bedrijven en de rush op stoffenwinkels heeft nog geen grote drukte teweeggebracht op tram en bus. “De scholen zijn nog dicht en veel mensen werken nog steeds van thuis uit. Er was plaats genoeg voor onze reizigers, op enkele uitzonderingen na”, zegt woordvoerster Sonja Loos van De Lijn. Vrijwel iedereen hield zich aan de plicht om mond en neus te bedekken met een kapje of een sjaal.

Sinds half maart was het aantal reizigers op tram en bus teruggevallen naar 10 procent van het niveau voor de lockdown. Door de versoepeling die maandag startte, zijn maandag al meer mensen opgedaagd. Tot problemen leidde dat niet meteen, hoewel er bijvoorbeeld op een bus door de afstandsregel van 1,5 meter slechts negen passagiers zijn toegelaten. De Lijn rekent op het verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen om niet op te stappen als ze merken dat het te druk wordt.

Hier en daar is gevraagd om op een volgende rit te wachten. Een groot probleem zou dat niet mogen zijn omdat de frequentie in de stad hoger ligt Sonja Loos

Sonja Loos: “We hebben in Antwerpen hier en daar gevraagd om op een volgende rit te wachten. Een groot probleem zou dat niet mogen zijn omdat de frequentie in de stad hoger ligt. De bussen rijden opnieuw volgens een normale dienstregeling. Voor de trams gaat dat in op 15 mei. Dan heropenen de scholen.”

Sociale controle

Af en toe stapte iemand zonder mondmasker op. De chauffeurs zullen daar niemand op aanspreken. “Ze kunnen wel de politie verwittigen”, zegt Loos. “Mogelijk wacht die dan de reiziger zonder mondmasker of sjaal bij een van de volgende haltes op. Je riskeert een boete. De sociale controle speelt ook mee. Als mensen zien dat iedereen aan een halte en in bus of tram een bescherming draagt, heeft dat wel effect.”

Op- en afstappen moet achteraan. Met de chauffeurs is er dus geen contact. De Lijn wil de bestuurspost in bussen met folie beter afschermen van de reizigers.