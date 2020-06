Grote Coronastudie staat weer online: “Vrouwen kennen hun contacten beter” Annelin Marien

30 juni 2020

11u28 0 Antwerpen Sinds juni wordt de veel meer vrouwen dan mannen de namen van al hun persoonlijke contacten kunnen opnoemen. Sinds juni wordt de Grote Coronastudie tweewekelijks georganiseerd, en dat is vandaag ook weer het geval. Onder meer de mondmaskerdiscussie komt aan bod, en uit een analyse van de vorige golf blijkt dat

Via de vragenlijst van de Grote Coronastudie peilen wetenschappers al sinds de start van de coronacrisis in maart onder meer naar de manier waarop Belgen de coronamaatregelen respecteren, hoe ze zich voelen, of ze thuis werken,… Sinds juni wordt de enquête tweewekelijks georganiseerd, op dinsdag 30 juni staat de veertiende golf op de agenda.

“De epidemie heeft de afgelopen weken aan kracht verloren, maar het virus is nog steeds aanwezig in België”, zeggen professoren Philippe Beutels en Pierre Van Damme (UAntwerpen), initiatiefnemers van de studie. “Daarom deze tweewekelijkse bevraging. Waakzaamheid blijft geboden en het is belangrijk om bepaalde maatregelen blijvend te respecteren. Denk bijvoorbeeld aan de physical distancing, maar ook aan de regel dat wie symptomen heeft, thuis blijft en zijn of haar arts belt.”

Contact tracing

Prof. Steven Van Gucht (Sciensano) zei maandag nog dat het contactonderzoek de ‘kernstrategie’ blijft om het aantal besmettingen met het coronavirus naar beneden te krijgen. Uit de vorige golf van de Grote Coronastudie blijkt dat niet alle deelnemers aan de enquête even enthousiast zouden meewerken als ze een contact tracer aan de lijn krijgen.

“We zien een opvallende link tussen de bereidwilligheid om gegevens te delen en de financiële situatie van de respondenten”, zegt prof. Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven). “Zo zegt meer dan 30 procent van de mensen die aangeeft het financieel moeilijk te hebben, de gegevens van een collega niet te zullen meedelen. Zowat een kwart wil ook geen gegevens van vrienden, familieleden of de eigen partner doorgeven. Bij mensen die het financieel beter hebben, liggen die percentages telkens ruim onder de 10 procent.”

Beter in ons vel

Er zijn ook verschillen in de bereidheid tot medewerking tussen mannen en vrouwen, maar die blijven vrij beperkt. In het namen plakken op alle contacten waarmee iemand minstens vijftien minuten heeft doorgebracht, is er wel een duidelijk verschil tussen de geslachten: net niet de helft van de vrouwen kan de naam van alle persoonlijke contacten noemen. Bij de mannen is dat met 35 procent een stuk lager.

Hoopgevend: met het mentaal welbevinden van de deelnemers gaat het al weken de goede richting uit. Sinds begin mei en de eerste versoepelingen zijn we ons almaar beter in ons vel gaan voelen, blijkt uit de data van de Grote Coronastudie. Al zitten we gemiddeld nog niet aan het niveau van de Belgian Health Survey, door Sciensano in 2018 uitgevoerd. Vooral vrouwen voelen zich mentaal nog wat minder goed.