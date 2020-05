Grote Coronastudie focust op winkelen en regel van vier BJS

12 mei 2020

13u25 0 Antwerpen Vandaag staat de negende golf van de Grote Coronastudie op de agenda. De bevraging werd wat afgeslankt en staat deze week onder meer stil bij de “regel van vier” en bij het heropenen van de winkels.

Ook deze week spelen de onderzoekers in op de actualiteit. Zo krijgen de respondenten onder meer enkele vragen over de nieuwe “regel van vier”-contacten en over de heropening van de winkels voorgeschoteld. De wetenschappers polsen ook naar consumentenvertrouwen.

De voorbije dagen werd de enquête opnieuw bijgeschaafd. “Dat doen we onder meer op basis van de feedback die de deelnemers ons bezorgen”, legt Koen Pepermans (UAntwerpen) uit. “De vragenlijst slankte wat af en werd nog gebruiksvriendelijker gemaakt, ook met extra input van blinden en slechtzienden.”

Relevantie

De Universiteit Antwerpen organiseert nu al acht weken lang de Grote Coronastudie. Volgens de onderzoekers heeft het project, een samenwerking met UHasselt, KU Leuven en de ULB, na twee maanden nog niet aan relevantie ingeboet. “Het opvolgen van de verschillende paramaters is belangrijk”, zegt prof. Philippe Beutels (UAntwerpen). “Wij wetenschappers delen die informatie met de overheid. De beleidsmakers maken er gebruik van om de verschillende belangen af te wegen, ook bij het bepalen van de volgende stappen in de versoepeling.”

De enquête kan via deze link worden ingevuld op dinsdag 12 mei van 10 tot 22 uur.